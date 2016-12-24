الفتح يستأنف تدريباته..وجماهيره يعلنونها:معكم سنبقى صامدين

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الدمام-حمودالزهراني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء امس تدريباته على ملعبه الرئيسي استعداداً لمواجهته القادمة والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي يوم السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ” الجوهرة ” ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وبدأ المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال التدريبات بتمارين الاحماء باستخدام الاقماع بعد ذلك أجرى العديد من التمارين التكتيكية التي ركزت على تناقل الكرة واستغلال المساحات لتمريرها وكذلك الربط بين خطوط الفريق لبناء الهجمة من الخلف لتختتم بعد ذلك التدريبات بتمارين الإطالة .

الجدير بالذكر أن الحصة التدريبية شهدت حضورا جماهيريا أعلنت فيه جموعهم في الوقت نفسه عن وقوفهم ومساندتهم لفريقهم ولاعبيه بلافتة رفعوها بعنوان “معكم سنبقى صامدين”.