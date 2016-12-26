الفتح يستعد للأهلي بالتكتيك

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الدمام- حمود الزهراني

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء امس تدريباته على ملعب النادي الرئيسي، ضمن تحضيراته لمواجهته القادمة، والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي

يوم السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة”، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم.

وخضع لاعبو الفريق إلى تمارين واختبارات لياقية بالجري على طول الملعب بسرعات متفاوتة وفترات زمنية محددة ،

بعد ذلك قسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالها مناورة على نصف مساحة الملعب طبق من خلالها اللاعبون الجمل التكتيكية التي تم شرحها قبل انطلاقة التدريبات .