الفتح يستعد لمواجهة الاتفاق بمسقط

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الدمام-حمودالزهراني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أمس، تدريباته على الملعب الرديف بمجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية “مسقط “، وذلك بعد المواجهة التي خاضها هناك أمام استقلال خوزستان الإيراني،

وقد أجرى الفريق الفتحاوي أول تدريباته هناك حسب البرنامج المخصص للفريق خلال الفترة الحالية، واستعداداً لمواجهة الاتفاق ضمن مباريات دور الـ ١٦ من كأس خادم الحرمين الشريفين ،

وعمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال لتقسيم الفريق إلى مجموعتين؛ الأولى شملت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء الآسيوي، وخضعت هذه المجموعة لتمارين استرجاعية خفيفة،

فيما ضمت المجموعة الثانية باقي اللاعبين، وأجرت هذه المجموعة تدريباتها الاعتيادية. وسيدخل الفريق الفتحاوي فور وصوله من مسقط إلى الدمام في معسكر خاص بمواجهة الاتفاق، ضمن مباريات دور الـ ١٦ من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

هذا وسيجري الفريق تدريبين في مدينة الدمام؛ حسب البرنامج الذي وضع لإعداد الفريق قبل مواجهة الاتفاق.