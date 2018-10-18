الفتح يستقبل الاتحاد والأهلي يواجه اللواء والقمة بين الهلال والاتفاق

جدة- البلاد
تنطلق اليوم الجولة الرابعة من دوري البراعم تحت 15 عامًا، وهي الجولة التي تشهد مباراة القمة بين الهلال والاتفاق، وكلاهما في الصدارة بـ 9 نقاط لكل منهما. وتقام اليوم مباراة واحدة تجمع الباطن مع الوطن على ملعب نادي الباطن، ويحل أصحاب الأرض في المركز السادس برصيد 3 نقاط، فيما يجئ الوطن في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.
وتتواصل مباريات الجولة غدا، بإقامة 4 مباريات، فعلى ملعب نادي الفتح يحل الاتحاد صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط ضيفًا على الفتح صاحب المركز السابع بنفس الرصيد.
ويستقبل النصر على ملعبه نظيره القادسية علمًا بأن النصر يحل تاسعًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن القادسية في المركز العاشر وبنفس الرصيد.
ويحل الأهلي صاحب المركز الثالث بـ 6 نقاط ضيفًا على اللواء صاحب المركز الثالث عشر بلا رصيد، وذلك على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.