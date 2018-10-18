الفتح يستقبل الاتحاد والأهلي يواجه اللواء والقمة بين الهلال والاتفاق

جدة- البلاد

تنطلق اليوم الجولة الرابعة من دوري البراعم تحت 15 عامًا، وهي الجولة التي تشهد مباراة القمة بين الهلال والاتفاق، وكلاهما في الصدارة بـ 9 نقاط لكل منهما. وتقام اليوم مباراة واحدة تجمع الباطن مع الوطن على ملعب نادي الباطن، ويحل أصحاب الأرض في المركز السادس برصيد 3 نقاط، فيما يجئ الوطن في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وتتواصل مباريات الجولة غدا، بإقامة 4 مباريات، فعلى ملعب نادي الفتح يحل الاتحاد صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط ضيفًا على الفتح صاحب المركز السابع بنفس الرصيد.

ويستقبل النصر على ملعبه نظيره القادسية علمًا بأن النصر يحل تاسعًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن القادسية في المركز العاشر وبنفس الرصيد.

ويحل الأهلي صاحب المركز الثالث بـ 6 نقاط ضيفًا على اللواء صاحب المركز الثالث عشر بلا رصيد، وذلك على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

وفي قمة مباريات الجولة يحتضن ملعب نادي الهلال مباراة الهلال والاتفاق والتي يدخلها الفريقان بنفس الرصيد 9 نقاط، إلا أن الاتفاق يتصدر بفارق الأهداف. وتختتم مباريات الجولة يوم السبت بلقاء وحيد يجمع الصواب مع الشباب على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يحل الصواب في المركز الثاني عشر بلا رصيد، فيما يدخل الشباب المباراة في المركز الخامس بـ 6 نقاط.