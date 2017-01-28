الفتح يسدد بدل تدريب نجم العدالة

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الدمام-حمودالزهراني

سلمت إدارة نادي الفتح شيكاً للجنة الاحتراف، بقيمة بدل تدريب لاعب وسط نادي العدالة محمد السعيد قيمته 776 ألفا و937 ريالاً، وهي القيمة التي حددتها لجنة فض المنازعات، مقابل بدل تدريب اللاعب بعد توقيعه للفتح قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري،

وكان رئيس لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم الدكتور عبدالله البرقان قد تواصل هاتفياً مع الأمين العام بنادي العدالة حبيب البخيت، وأبلغه بتحرير نادي الفتح شيكا مصدقا، لقيمة بدل التدريب للاعب محمد السعيد، وتزويده بصورة منه، على أن يسلم لنادي العدالة.

يشار إلى أن العدالة قد حصل مؤخراً على مبلغ بدل الانتقال للاعب السعيد وقدره 100 ألف ريال.