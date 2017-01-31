الفتح يضم زقعان الاتفاق

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الدمام- حمود الزهراني

أعلنت إدارة نادي الفتح توقيعها مع لاعب خط وسط نادي الاتفاق علي الزقعان، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي .

وجاء التعاقد مع الزقعان بعد أن كان أحد خيارات المدير الفني للفريق الفتحاوي السيد فتحي الجبال؛ لما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية.

من جهتها قدمت إدارة النادي برئاسة أحمد الراشد شكرها وتقديرها لإدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل، على تسهيل إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي .

ومن جانبه تحدث الزقعان عن توقيعه لمصلحة الفتح فقال: الحمد لله على التوقيع الذي جاء برغبة من الطرفين، وتعاون من قبل إدارة نادي الاتفاق.

لا شك سيكون تحديًا كبيراً بالنسبة لي، لتسجيل حضور مميز مع النموذجي، وأن أكون إضافة حقيقية لمساعدة زملائي اللاعبين في تحقيق النتائج الإيجابية، وتحسين وضع الفريق الفتحاوي .وأضاف قائلاً: “ لست بعيداً عن البيئة الفتحاوية، وأعرفها جيداً؛ حيث تجمعني علاقات صداقة قوية مع كثير من لاعبين النموذجي، جعلتني لا أتردد في التوقيع لمصلحته .