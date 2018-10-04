الفتح يطمع في نقاط الاتحاد والرائد يخشى الفيحاء

جدة – محمد صالح

تعود عجلة قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران من جديد اليوم، وذلك بإقامة مواجهتين ضمن افتتاحية الجولة الخامسة من عمر المسابقة؛ حيث يستضيف الفتح نظيره “متذيل الترتيب” الاتحاد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما تقام مواجهة “المنتشي” الفيحاء أمام نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة.

النموذجي vs العميد

دوماً ما تشهد مباريات الفريقين إثارة فنية كبيرة، وغلة تهديفية، تسعد الجماهير الرياضية بشكل عام والفريقين على وجه التحديد، النموذجي الذي يأمل في تعويض خسارته الشرفية أمام المتصدر الهلال بالجولة الماضية، والتي جاءت في آخر دقيقة من المباراة عن طريق الفنزويلي ريفاس، ورغم أن كتيبة “السير” التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح قدمت مستوى جيدا جداً، أحرجوا من خلالها نجوم الزعيم طيلة التسعين دقيقة، إلا أن الخسارة من وجهة الجماهير الفتحاوية لم تكن مستحقة، وسيحاول النموذجي استغلال ضعف الحالة الفنية التي يعيشها العميد متذيل الترتيب الذي بدأ الدوري بأسوأ بداية له منذ سنوات.

في المقابل تنتظر الجماهير الاتحادية من لاعبي فريقها الظهور بالصورة الملائمة، وتحقيق أول فوز لهم على حساب الفتح، والابتعاد رويداً رويداً عن محطة الهبوط التي تحاصرهم، فيما سيتواجد المدرب الكرواتي الجديد بيليتش في المدرجات لمتابعة اللقاء قبل أن يتسلم المهمة ابتداء من مواجهة فريق أحد.

البرتقالي vs رائد التحدي

سيحاول لاعبو الفيحاء استغلال عامل النشوة الكبيرة التي يعيشونها عقب فوزهم بالجولة الماضية على القادسية برباعية مقابل هدفين، واستغلال أوضاع فريق الرائد الفنية، وتحقيق الفوز لزيادة رصيدهم النقطي، المدير الفني لفريق البرتقالي الأرجنتيني جوستافو طالب اللاعبين بمواصلة الجهد والعطاء خلال مواجهة اليوم، في المقابل يأمل البلجيكي مدرب الرائد هاسي أن يبتسم له الحظ ويحقق “رائد التحدي” أول انتصار في الدوري، خاصة أن الفريق لم يحقق سوى تعادلين وخسارتين، رغم وجود خامة جيدة من اللاعبين، فلمن الغلبة اليوم.