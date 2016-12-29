الفتح يعاود تدريباته استعدادا للأهلي

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الدمام-حمود الزهراني

عاود فريق الفتح تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهته القادمة مع فريق الأهلي يوم السبت القادم في جدة، في الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل لكرة القدم .

وأجرى الفريق تدريباته على فترتين؛ صباحية ومسائية على ملعب النادي؛ حيث بدأت الفترة الصباحية بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، كل منها طبقت العديد من الجمل التكتيكية الخاصة بها وشرحها الجبال للاعبين قبل انطلاقة التدريبات.

أما في التدريبات المسائية فأجرى فيها الجبال مناورة على كامل مساحة الملعب، شهدت استكمال تطبيق الجمل التكتيكية التي طبقها اللاعبون في الفترة الصباحية ، لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة .