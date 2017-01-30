الفتح يعاود تدريباته استعدادًا للرائد

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الدمام- حمود الزهراني

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية استعداداً لمواجهته القادمة، والتي يستضيف فيها فريق الرائد يوم الأربعاء القادم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

وعمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الفيصلي، حيث خضعت هذه المجموعة إلى حصة تدريبية اشتملت على تمارين استرجاعية، وتفكيك للعضلات ، أما المجموعة الأخرى فخضعت لحصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء

واختتمت بمناورة أجريت على نصف مساحة الملعب . وشهدت التدريبات حضور ومتابعة عضو شرف النادي وأحد كبار الداعمين، المهندس منصور العفالق، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم الشهيل، ومدير الاحتراف خالد السعود .