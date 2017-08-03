الفتح يعاود تدريباته بعد الراحة 

الدمام: حمودالزهراني
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، بعد إجازة اليومين التي منحت للاعبي الفريق بعد عودتهم من المعسكر الخارجي الذي أقيم في مدينة “بولو” التركية؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم .
وبدأ الفريق المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي القادم على ملعب النادي الرئيس بالأحساء
وخضع اللاعبون في التدريبات لتمارين لياقية مكثفة؛ عبر محطات متنوعة وموزعة على كامل مساحة الملعب
لتختتم بعدها التدريبات بمناورة أجريت على نصف مساحة الملعب
وشهدت التدريبات تواجد ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق
ومدير الاحتراف خالد السعود ، كما شهدت مشاركة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو .