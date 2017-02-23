الفتح يعسكر في الدمام تحضيرا للاتفاق

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الدمام-حمودالزهراني

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء أمس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام بعد وصوله يوم أمس إلى الدمام قادماً من سلطنة عمان.

وبدأ الفريق تحضيراته لمواجهته القادمة والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الاتفاق غدا ضمن مواجهات دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين ،

وعمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال على تقسيم الحصة التدريبية إلى جزئين ، الأول شمل تمارين لياقية متنوعة

وفي الجزء الثاني من التدريبات تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدى من خلال ذلك اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية قبل أن تختتم التدريبات بمناورة أجريت على نصف مساحة الملعب شهدت تطبيق تلك التمارين التكتيكية.