الفتح يغادر إلى” مسقط ” لمواجهة خوزستان الإيراني

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الدمام-حمودالزهراني

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته ظهر أمس، بقيادة المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال، الذي عمد إلى تقسم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية، أمام فريق التعاون؛ حيث خضعت هذه المجموعة لحصة تدريبية استرجاعية في مسبح النادي، إضافة إلى الساونا والجاكوزي ، فيما أدت المجموعة الثانية التي ضمت بقية اللاعبين لحصة تدريبية اعتياديه على ملعب النادي الرئيسي، اشتملت على تمارين لياقية ومناورة أجريت على نصف مساحة الملعب .

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب محمد الفهيد بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية .

وبعد نهاية التدريبات، غادرت بعثة الفريق إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ حيث اقلعت إلى العاصمة العمانية “مسقط”، لخوض أولى المواجهات في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين القادم أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني.