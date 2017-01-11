الفتح يكسب ودية الروضة بهدفي شراحيلي والموسى

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الدمام-حمودالزهراني

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مواجهة ودية أمام فريق الروضة على ملعب نادي الفتح الرئيسي بالأحساء، انتهت بفوز الفريق الفتحاوي بهدفين دون رد، سجلهما كل من رياض شراحيلي ونوح الموسى .

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج الفريق الإعدادي لفترة التوقف الحالية، التي يشهدها دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

وعلى صعيد متصل قررت الإدارة الفتحاوية إقامة معسكر خارجي في العاصمة القطرية “الدوحة” ابتداء من الغد إلى ١٥ من شهر يناير الحالي، يتخلله مواجهة ودية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة .