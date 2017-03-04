الفتح يلتقي الشباب بالأحساء والسكري في اختبار بني قادس.. بنشوة الصدارة الآسيوية..الأهلي يتوعد الخليج

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تقديم – أحمد إلياس

تتواصل مساء اليوم السبت منافسات الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات وتجمع المواجهة الأولى فريق الخليج بنظيره فريق الأهلي على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، بينما يستضيف فريق الفتح منافسه فريق الشباب على ملعب إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، ويواجه فريق التعاون خصمه فريق القادسية على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة.

الخليج × الأهلي

يستضيف فريق الخليج نظيره فريق الأهلي على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة تنطلق الساعة (8.30) مساءً ويدخل فريق الخليج اللقاء وهو في المركز الرابع عشر والأخير برصيد (14) نقطة جمعها الفريق في تسعة عشر مباراة فاز في ثلاث مباريات و خسر أحد عشر مباراة وتعادل في خمس مباريات ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين علي لاوجامي وأداما فرانسو وراشد الرهيب وعلاء آل حجي وبوبكر فوفانا ودياكيتي وطلال مجرشي .

وفي الطرف الآخر يلعب فريق الأهلي اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد (40) نقطة جمعها في تسعة عشر مباراة فاز في ثلاثة عشر مباراة وخسر خمس مباريات وتعادل في واحدة ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل ومنصور الحربي وعقيل بلغيث في الدفاع وقائد الفريق تيسير الجاسم وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر واليوناني فيتفا في خط الوسط وفي الهجوم يعتمد على اللاعب عمر السومه ويغيب عن الفريق اللاعبان سعيد المولد والعراقي سعد بسبب الإيقاف .

الفتح × الشباب

يلتقي فريق الفتح منافسه فريق الشباب على ملعب إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الاحساء في مواجهة تنطلق الساعة (6.25) مساءً ويدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق الفتح اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد (15) نقطة جمعها الفريق في تسعة عشر مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ست وخسر عشر مواجهات ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي وعلي البليهي وماجد المرشدي ومحمد الفهيد وعبدالعزيز بوشقراء وساندرو مانويل وحمدان الحمدان وتوفيق بو حيمد وعلي الزقعان وجنيور في الهجوم .

في الجانب الآخر يلعب فريق الشباب المباراة وهو في المركز الخامس برصيد (26) نقطة جمعها في تسعة عشر مباراة فاز في ست مواجهات وتعادل في ثمان مباريات وخسر خمس مباريات ويعتمد مدرب الفريق الشبابي الوطني سامي الجابر على اللاعبين الجزائري جمال بالعمري وحسن معاذ وعبدالله الاسطا وسعود كريري وعبدالمجيد الصليهم ويبقى المهاجم الجزائري بن يطو .

التعاون × القادسية

يواجه فريق التعاون خصمه فريق القادسية على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة في مواجهة تنطلق الساعة (6.45) مساءً ويدخل سكري القصيم اللقاء وهو في المركز السادس برصيد (24) نقطة جمعها في تسعة عشر مباراة فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر تسع مباريات ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو وطلال العبسي ومحمود معاذ في الدفاع وعبدالرحمن البركة ونايف موسى ومحمد ابو سبعان وأحمد الزين والسوري جهاد الحسين والروماني سان مارتن في خط الوسط ويركز في الهجوم على موسى الشمري ويغيب عن القريق اللاعب عبدالله كنو بسبب الايقاف .

وفي المقابل يلعب فريق القادسية المباراة وهو في المركز التاسع برصيد (21) نقطة جمعها في تسعة عشر مواجهة فاز أربع مباريات وتعادل في تسع مباريات وخسر ست مباريات ويعتمد مدرب فريق القادسية البرازيلي انجوس دفاعياً على عبدالرحمن العبيد ومحمد خبراني وعبدالمحسن فلاته وحسن جعفري وفي الوسط على اللاعب ألتون جوزيه مهندس الوسط القدساوي وصانع ألعابه وحسن العمري ونايف هزازي والكويتي أحمد الظفيري وباترك إيزا وأحمد كرنشي وفي الهجوم على بيسمارك فبريرا.