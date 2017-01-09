الفتح يواصل إعداده خلال توقف(جميل)

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الدمام-حمودالزهراني

وسط حضور ومتابعة عضو شرف نادي الفتح وأحد كبار الداعمين المهندس عبدالعزيز العفالق والأستاذ محمد السليم، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف الحالية التي يشهدها دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

وأجرى الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب النادي الرئيسي، حيث انقسمت التدريبات إلى جزءين؛ الأول اشتمل على تمارين لياقية متنوعة عبر محطات مختلفة وموزعة على كامل مساحة الملعب، تمثلت في الجري بين تلك المحطات بسرعات متفاوتة والقفز على الحواجز ، أما الجزء الثاني من التدريبات فتم فيه تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى المدرب من خلال ذلك عدة تمارين تركزت على لعب الكرة من لمسة ولمستين، وكذلك الضغط على حامل الكرة لتختتم بعد ذلك التدريبات بتمارين الإطالة . يُذكر بأن الفريق الفتحاوي سيخوض مواجهتين وديتين ضمن برنامجه الإعدادي لهذه الفترة، سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة .