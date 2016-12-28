الفتح يواصل تحضيراته للأهلي
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الدمام-حمودالزهراني
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية استعداداً لمواجهته القادمة التي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي يوم السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة” ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم . وعمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال على تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية، وبدأت الحصة الصباحية بتمارين لياقية متنوعة باستخدام الكرة. بعدها قسم الجبال لاعبي الفريق إلى مجموعتين حسب المراكز؛ حيث كل منها طبقت العديد من الجمل التكتيكية على المستوى الدفاعي والهجومي .وفي الفترة المسائية ركز فيها الجبال على الجوانب التكتيكية حيث بدأت بتمارين الاحماء. بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى من خلالها الجبال مناورة على كامل مساحة الملعب شهدت استكمال تطبيق تلك الجمل التكتيكية التي أداها اللاعبون في الفترة الصباحية لتختتم بعد ذلك التدريبات بتمارين الإطالة .
التصنيف: الرياضة
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