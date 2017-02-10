العدد 21842 11 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الفتح يواصل تحضيراته للاتفاق

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الفتح يواصل تحضيراته للاتفاق
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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء امس تدريباته اليومية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء استعدادا لمواجهته المقبلة غدا أمام مستضيفه فريق الاتفاق ضمن الجولة الثامنة عشرة لدوري جميل السعودي للمحترفين

حيث استهل المدرب التونسي فتحي الجبال التدريبات بعمليات الإحماء بعدها أجرى المدير الفني الجبال مناورة على كامل مساحة الملعب شهدت تطبيق العديد من الجمل التكتيكية .

وعلى صعيد متصل يواصل لاعبا الفريق محمد الفهيد وحمد الجهيم برنامجهما التأهيلي تحت أشراف الجهاز الطبي والمعد البدني للفريق.

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التصنيف: الرياضة

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