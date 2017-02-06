الفتح يواصل صدارته لممتاز السلة

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الرياض-المركز الإعلامي

واصل فريق الفتح صدارته لجدول الترتيب العام للدوري الممتاز لكرة السلة برصيد 20 نقطة، عقب فوزه على نظيره العربي الذي تراجع للمركز الحادي عشر برصيد 12 نقاط في المباراة التي جمعتهما على أرض الأول بالإحساء، بنتيجة 100- 42 نقطة.

وبقي أحد في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق النقاط عن المتصدر الفتح، عقب فوزه على السلام خلال مواجهتهما التي أقيمت في القطيف بنتيجة 80- 68 نقطة ليتراجع السلام للمركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وفاز الاتحاد على مضيفه النهضة في المباراة التي أقيمت في الدمام 88- 50 نقطة، ليحل الاتحاد رابعاً برصيد 18 نقطة، والنهضة عاشراً برصيد 13 نقطة.

وتقدم النصر للمركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد فوزه على الوحدة 79- 66 الذي تراجع للمركز الثامن برصيد 13 نقطة في المباراة التي أقيمت بالرياض.

وجاء الأهلي بالمركز الخامس برصيد 18 نقطة عقب فوزه على صاحب المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة فريق النور 80- 58،ـ في اللقاء الذي أقيم بالقطيف.

في حين بقي الأنصار سادساً برصيد 16 نقطة عقب خسارته من مضيفه الهلال، الذي جاء سابعاً برصيد 15 نقطة بنتيجة 104- 83 في الرياض.