الفتح يوقع مع الوسلاتي التونسي

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الدمام-حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الفتح التعاقد مع صانع الألعاب التونسي عبد القادر الوسلاتي صاحب الـ25 عاماً، لتمثيل الفريق الفتحاوي بنظام الإعارة حتى نهاية الرياضي الحالي ، ويمثل التعاقد مع المحترف التونسي الحامل للجنسية الفرنسية، إضافة في مركز خط الوسط؛ لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة على مستوى صناعة اللعب ، وجاء التعاقد معه بتوصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال.

وبدأ عبدالقادر الوسلاتي مسيرته الرياضية مع سبورتينغ تولون، كلاعب خط وسط بين 2006 حتى 2009 قبل أن يجلب اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي وقع معه عقدا في 2010 ، وشارك معه في دوري أبطال أوروبا ،

كما مثًل منتخب بلاده تونس في العديد من المشاركات ، لتكون آخر محطاته في النادي الأفريقي التونسي، الذي انتقل منه إلى نادي الفتح السعودي بنظام الإعارة . من جانبه عبّر التونسي الوسلاني عن سعادته بالتوقيع لمصلحة نادي الفتح

وقال: سعيد جداً لخوض تجربة جديدة وتحدٍ جديد، أظهر به إمكانياتي مع نادي الفتح، وكذلك العمل تحت إشراف التونسي السيد فتحي الجبال . واختتم حديثه قائلاً: أعرف أني أمام تحدٍ قوي لكن لدي الثقة بنفسي، بأن أكون وفق تطلعات إدارة وجماهير نادي الفتح وتحقيق النتائج الإيجابية.