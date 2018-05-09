الفحوصات تؤكد مشاركة مهند أمام السد .. والمقهوي انتظار

جدة ـ البلاد

كشفت الفحوصات الطبية النهائية، التي خضع لها ثلاثي الأهلي مساء أمس موقفهم من اللحاق بمواجهة السد القطري، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. حيث أكدت الفحوصات إصابة مهند عسيري مهاجم الفريق بشد في عضلة الظهر السفلى، ويحتاج للعلاج ليومين فقط، ما يعني تأكد مشاركته أمام السد.

في المقابل، سيجري حسين المقهوي لاعب خط الوسط، أشعة صباح اليوم لمعرفة إمكانية مشاركته ، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

فيما يجري اللاعب علي عواجي عملية جراحية، لتثبيت عظمة الكتف، يغيب على إثرها لمدة 4 أسابيع للعلاج والراحة.

وفي سياق متصل، حصل لاعبو الفريق على راحة من التدريبات أمس، بقرار من المدرب التونسي فتحي الجبال، قبل بدء الاستعدادات للمواجهة المصيرية أمام السد الأسبوع المقبل.

يذكر أن الأهلي خسر مباراة الذهاب بهدف لهدفين، ويكفيه الفوز بنتيجة 1-0 في لقاء العودة لضمان العبور للدور الثمانية.