الفرج: الثنائية هديتنا لجماهيرنا الوفية

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قال سلمان الفرج: إن فريقه هو الأفضل والأقوى على مستوى الأندية السعودية، من خلال العناصر الفنية المحلية، والأجنبية، إضافة إلى مايتمتع به من إدارة مميزة، ومدرب قيادي، وجمهور رائع، وأشار إلى أن فريقه لا يغيب عن تحقيق البطولات لفترة طويلة، وكعادته عاد من الباب الكبير، لمعانقة منصات التتويج، وقد أهدى الفرج بطولتي الدوري وكأس الملك للجماهير الهلالية، التي وقفت معهم في جميع الملاعب، وتمنى أن يواصل مع زملائه اللاعبين إسعاد هذه الجماهير، وتحقيق البطولات القادمة، منها الآسيوية، والسوبر.