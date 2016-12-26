الفرج : مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول

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أكد الدولي سلمان الفرج لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم أن مباراة فريقه اليوم أمام منافسه التقليدي وغريمة اللدود النصر ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو ولي العهد الأمين، على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالرياض

وقال الفرج : تربطنا منافسة كبيرة مع شقيقنا نادي النصر وتاريخ طويل لاشك بين الفريقين ليس على مستوى الكرة السعودية فقط، بل أعتقد أن هذه الشعبية في معظم دول الخليج وأغلب دول المنطقة، وهذا أمر واقع لما نلمسه كلاعبين، وكل لاعب في هذا الديربي يعمل على الظهور بالشكل المطلوب ”

وأضاف: ” أتمنى أن نخرج نحن وزملاؤنا بفريق النصر بمباراة رائعة تعكس المستوى الكبير للفريقين وسمعتهما الكبيرة، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين والمباراة اليوم مباريات كؤوس ولا تقبل أنصاف الحلول، والنصر فريق كبير ويملك لاعبين أكفاء، والمطلوب من فريقنا البذل والروح واستغلال الفرص داخل الملعب، وأعتقد أن هذا كفيل بحسم المباراة الكبيرة .