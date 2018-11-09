الفرح والشموخ يعانقان جبال أجا وسلمى

حائل- البلاد

توشحت منطقة حائل وجبال أجا وسلمى ورمال النفود ومحافظات ومدن المنطقة ثوب الفرح والبهجة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله .

وبالحب والوفاء والفرح استقبل أهالي حائل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله – مرحبين بقائد مسيرة العطاء والنماء مبدين تفاؤلهم بما ستجنيه المنطقة من الخير

معتبرين الزيارة نقطة تحول حقيقية في تاريخ المنطقة التي تحمل الكثير من الخير والتنمية والبناء والانجاز لأبناء حائل بمشروعات التنمية في كل مجالات لمزيد من التطور والنماء في أنحاء المنطقة والرخاء للمواطنين الذين جسدوا بكل معاني الحب ملحمة الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة.