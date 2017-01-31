الفرنسية إيريس ميتينير ملكة جمال الكون

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مانيلا ـــ رويترز

فازت ملكة جمال فرنسا “إيريس ميتينير” “24 عاما”، بلقب ملكة جمال الكون في الحفل الذي استمر ثلاث ساعات في العاصمة الفلبينية مانيلا؛ إذ ركز الحفل على التنوع، وتجاوز مصاعب الحياة.

وفازت ميتينير التي تدرس جراحة الأسنان بالنسخة الخامسة والستين من المسابقة السنوية، التي تستضيفها الفلبين للمرة الثالثة، متفوقة على جميع المتسابقات، والبالغ عددهن 85 متسابقة من أنحاء العالم.

وحصلت راكيل بيليسير ملكة جمال هايتي على لقب الوصيفة الأولى، في حين حصلت أندريا توفار ملكة جمال كولومبيا على لقب الوصيفة الثانية.

وقالت ميتينير بعد الفوز باللقب “فوجئت بفوزي وأشعر أنني محظوظة… ملكة جمال الكون حلم يراود كل فتاة… المسرح رائع وكل شيء رائع.”

وأضافت “أريد أن أساعد الناس. أريد أن أفهم الناس وأن ألتقي بهم ومن ثم كان هذا (الفوز) حلمي.”