الفريدة يطلع على تأهيل قصر صاهود

الأحساء- البلاد

وقف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الأحساء خالد الفريدة، على أعمال الترميم والتأهيل الجاري لقصر صاهود الأثري في مدينة المبرز، كما اطلع على خطة العمل في المشروع وأساليب البناء الطيني ومعالجة تصريف المياه في الموقع.

ورفع الفريدة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على دعم برامج الحفاظ على التراث الوطني في مناطق المملكة كافة ،

لافتاً النظر إلى أن الهيئة أبرمت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عقوداً مع مؤسسات وطنية لإنشاء متحف الأحساء الإقليمي وتأهيل خمسة مواقع تاريخية في المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 49 مليون ريال.