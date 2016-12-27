الفريدي : زوران عبقري

أكد أحمد الفريدي أن عبقرية المدرب الكرواتي زوران ماميتش، أسهمت في أداء فريقه بشكل رائع أمام الهلال.

وقال الفريدي:مدربنا عبقري جدا، وأشكر الإدارة على اختياره، واليوم امتلكنا المباراة من الشوط الأول، واستطعنا تسجيل هدفين، وفي الشوط الثاني واصلنا الضغط لنحافظ على النتيجة ونجحنا.

وبرر اللاعب اعتراضه على الحكم الدولي تركي الخضير بعد أن استبدل قراره باحتساب ضربة جزاء لصالحه بأنه كان يستحق على الأقل ضربة حرة مباشرة،

مضيفا: لم أحاول خداع الحكم وكان من المفترض ألا يغير قراره باحتساب ضربة جزاء لنا، أو على الاقل احتساب ركلة حرة لصالحي.