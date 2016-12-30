الفريق أسعد دعم النادي 54 عاما وعمل مع كل الإدارات
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جدة – عبدالعزيز عركوك
على مدى 54 عاما قضاها الفريق أسعد عبدالكريم الفريح في عشق الاتحاد منذ الصغر؛ حيث بدأ مشواره مع العميد منذ عام 1384هـ ، وعمل وتعاون مع جميع الإدارات إلى هذه اللحظة في عهد إدارة المهندس حاتم باعشن، فهو متواجد بشكل دوري ويتابع أمور الاتحاد خطوة بخطوة، وقد كانت بداياته قوية، ودوره فعالا؛ حيث ساهم في تأسيس أول مجلس أعضاء شرف للاتحاد، واستمر في دعم كرة القدم خاصة، والألعاب المختلفة بشكل عام إلى أن تحققت الألقاب المحلية والخليجية والعربية والآسيوية والمشاركة العالمية في المونديال، ومن أهم إسهاماته اقناع عبدالمحسن آل الشيخ بدعم الاتحاد بمئات الملايين، واختيار وجلب اللاعبين المحليين؛ منهم حمزة إدريس ومبروك زايد وحسين الصادق ومحمد سويد وسالم سويد وسليمان الحديثي وصالح الصقري ومشعل السعيد ونزار عباس ومحمد أبو سبعان وحمد أبو ربع وعلي المزيدي، وغيرهم بالإضافة للأجانب أحمد بهجا وكماتشو والفونسو وشيكو ودونادوني وسيرجيو، وغيرهم من المبدعين، وكذلك دعم الألعاب المختلفة؛ الطائرة وتنس الطاولة بالنجم عبدالعزيز العباد وغيرهم، وأيضا دعم خزينة النادي بملايين الريالات خلال الفترة نفسها بمجهوده الشخصي، ورغم تنكر الكثيرين من رؤساء وأعضاء مجلس الإدارات لمجهوداته ودعمه لهم، إلا أنه ظل شامخا كالجبل وحسب القول” لا يصح إلا الصحيح يا فريق أسعد ما يهزك ريح”.
التصنيف: الرياضة
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