الفريق البلوي يعزي ذوي شهيدي الواجب ويزور المصاب الصبخي

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جازان – واس

نقل معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، لذوي شهيدي الواجب العريف يؤنس بن علي أبو راسين , والجندي أول وائل بن أحمد عمير ، من منسوبي حرس الحدود بجازان اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما في الحد الجنوبي.

وأبلغ معاليه ، ذوي الشهيدين ، خلال زيارته لهم في قرية أبو السلع بمحافظة الدرب و قرية الجرادية بمحافظة صامطة، أن الشهيدين كانا من خيرة زملائهما خلقًا وعملًا ، مشدداً على أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه التضحيات الغالية عن أداء واجبهم بل ستزيدهم إصراراً وعزيمة للدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي في ميادين العز والكرامة .

وأشاد الفريق البلوي ، بالدور البطولي الذي قام به الشهيدان وكل زملائهما في الحفاظ على أمن البلاد الغالية من أيدي الحاقدين ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ البلاد من كل سوء ، وأن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم ، عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على مواساتها في ابنيهما والوقوف بجانبهم ، معتبرين استشهادهما وسام فخر ومصدر واعتزاز لكل أفراد أسرتهما وأقاربهما ، وأنهم جميعاً فداء للوطن الغالي ومقدساته .

كما قام معالي مدير عام حرس الحدود الليلة قبل الماضية بزيارة الجندي أول محمد بن إسماعيل صبخي المنوم بالمستشفى إثر تعرضه لإصابة وهو يقوم بواجبه الوطني في الدفاع عن دينه ووطنه بمقر عمله بقطاع محافظة العارضة , متمنياً له الشفاء العاجل والأجر والمثوبة من الله تعالى , مشيداً بالعمل البطولي الذي يقوم به كافة أفراد حرس الحدود وزملائه منسوبي القطاعات العسكرية في الذود عن حياض الوطن ومقدساته.

رافق معاليه ، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وعدد من قيادات حرس الحدود بالمنطقة.