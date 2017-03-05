الفريق الحربي يناقش ترتيبات ختام (وطن 87)

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المدينة المنورة – واس

عقد معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي رئيس الفريق القيادي بالتمرين التعبوي المشترك الثاني (وطن 87) أمس اجتماعا خاصا بأعضاء اللجان الإعلامية والتنظيمية المشاركة بالتمرين وذلك بمقر مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة .

وناقش الاجتماع إنهاء كافة الترتيبات الإدارية والميدانية ‏والتنظيمية التي تسهم في نجاح الحفل الختامي للتمرين ‏والمحدد يوم الأربعاء 9/6/1438 تحت رعاية سمو نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .

وقد أثنى معالي الفريق الحربي على الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه -حفظهما الله- .

وبين معالي الفريق الحربي أن جميع الترتيبات ولله الحمد تسير وفق ما خطط له مسبقا وأن اللجان العاملة في هذا الشأن تعمل من أجل نجاح هذه المهمة مقدما شكره وتقديره لجميع القائمين على فعاليات التمرين من قادة وضباط ولجان مشاركة , سائلا الله أن يحفظ لهذا الوطن قادته ويجنبه كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن ينصر جنودنا البواسل ويرحم الشهداء ويشفي المصابين .