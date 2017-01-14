الفريق يلاقي جدة وديا .. السفياني يشعل مران العميد ووكيل عكايشي يطمئن الاتحاديين

جدة- عبدالعزيز عركوك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء اليوم فريق جدة وديا في تمام الساعة السادسة والنصف على ملعب رديف الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك لوجود اعمال صيانة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد.

ويأتي اللقاء تجهيزا للفريق والوقوف على المستويات الفنية للاعبين خلال فترة التوقف من قبل المدير الفني خوسيه سييرا.

وكان الفريق قد أدى مرانه يوم أمس على ملعب رديف الجوهرة بمشاركة اللاعب ربيع السفياني والذي سيجري اليوم الكشف الطبي قبل التوقيع والتسجيل والذي سيكون يوم غد الأحد. وتركزت التدريبات على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والمهارية والتكتيكية

ومن جانبه أكد المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين أنه سعيد جدا بعودة نادي الاتحاد للمنافسة من خلال مباريات الدور الأول من دوري جميل ومسابقة كأس ولي العهد مبينا بأن النادي يمتلك لاعبين مما يؤهله للمنافسة على لقب الدوري بمشيئة الله.

وأضاف بأن المهاجم ناصر الشمراني غني عن التعريف ويطمح أي فريق للحصول على خدماته مبينا بأنه كان يتمنى انضمامه للاتحاد منذ تواجده في نادي الشباب وفي حالة استنغاء إدارة الهلال عن خدماته في الفترة الحالية ستكون الإدارة حريصة على استقطاب اللاعب مبينا في الوقت ذاته أهمية التعاقد مع المهاجم ربيع السفياني قائلا بأن التوقيع والاتفاق مع اللاعب لن يستغرق وقتا طويلا.

وأشار بأن جميع اللاعبين الذين دخلوا في فترة الستة أشهر سيتم التفاوض معهم وتجديد التعاقد في حالة طالب المدرب استمرارهم.

من جهة أخرى أوضح أنس بن ميم وكيل أعمال اللاعب التونسي أحمد العكايشي ‏في خصوص مطالبات النادي الألماني من صفقة انتقال العكايشي للاتحاد أن الوضع كالآتي:

‏الاتفاق كان حاصلا مع الترجي و النادي الألماني انغلوشتات و‏اتفق الترجي مع النادي الألماني الذي لعب فيه العكايشي على تمكين النادي الألماني من نسبة 50٪ في صورة بيع اللاعب الى فريقآخر

وبعد ذلك ‏اشترى العكايشي عقده من الترجي ودفع الشرط الجزائي وانتقل إلى النجم الساحلي كلاعب حر وبالتالي لا يمكن ان يكون للنادي الألماني أي مطالبات كون ‏النادي الألماني ليس له أي علاقة بصفقة انتقال العكايشي للاتحاد باعتبار انه لا تربطه أي علاقة معه

مبينا أن بدل التدريب‏ لا يدفع عن اللاعب الذي يتجاوز في تاريخ انتقاله 23 سنة وهو غير الوضع الذي عليه احمد العكايشي في تاريخ انتقاله إلى الاتحاد.

وأشار بأن النادي الألماني حتى وإن كانت له مطالبات فنادي الاتحاد غير معني بها من الأساس لأن اتفاقه كان مع فريق الترجي و ليس مع اللاعب. واختتم حديثه ‏بأن الصفقة سليمة من أولها إلى آخرها وليس على نادي الاتحاد من حرج والموضوع لا يعنيه من قريب أو من بعيد.