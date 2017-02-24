الفشل يرسم نهاية (جنيف 4) على طاولة الحوار

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جنيف – وكالات

انطلقت في جنيف لأول مرة منذ نحو عام مفاوضات بين فصائل المعارضة السورية المعترف بها غربيا والحكومة السورية.

ولا يتوقع أن تشهد هذه الجولة لقاءات مباشرة بين الطرفين، لكن تجري المفاوضات عبر وسيط يستمع إلى الطرفين وينقل وجهتي النظر بينهما.

وقلل المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا من سقف التوقعات وقال إنه لا يتوقع أن يحدث إنجاز كبير في هذه الجولة لكنه شدد على تصميمه بأن تكون محادثات مكثفة وبناءة، قد تمهد لاتفاق حول الحل في جولات لاحقة.

وقال دي ميستورا إنه يرغب في أن تكون هذه الجولة فرصة لمواصلة الجهود في اتجاه الحل السياسي، وإنهاء الصراع الذي يدوم لأكثر من ست سنوات.

وأضاف أن روسيا طلبت من الحكومة أن توقف الغارات الجوية خلال المفاوضات، وإنه طلب من الدول القريبة من فصائل المعارضة أن تبذل جهدا لتوقف عملياتها خلال الفترة نفسها.