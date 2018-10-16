الفضلي: التعاون مع دول التعاون الإسلامي يحظى باهتمام المملكة

القاهرة – واس

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه يكتسب أهمية للدول الإسلامية، نظرًا لما تمثله المياه من أهمية بالغة في حياة الإنسان والحفاظ على صحته وتوفير غذائه، ولدور المياه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل ازدياد الطلب العالمي على المياه، بسبب النمو السكاني، والحاجة إلى زيادة الإنتاج الغذائي، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب.

وقال معاليه في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر على مستوى الوزراء أمس بالقاهرة، إن التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه يحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، معربًا عن التطلع إلى المزيد من التعاون بما يكفل تحقيق تطلعات ورؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.

وبين المهندس الفضلي أنه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وانسجامًا مع رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه، فقد سعت وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير القطاع المائي، وتمكينه لمواجهة التحديات، بإقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، للوصول لقطاع مياه مستدام، ينمي موارد المياه، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر الإمداد الآمن والخدمات عالية الجودة والكفاءة، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.