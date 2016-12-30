الفضلي يستقبل مرشح توجو لصندوق التنمية الزراعية

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الرياض – البلاد

استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالمؤسسة العامة للحبوب امس معالي مرشح جمهورية توجو والاتحاد الأفريقي لمنصب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جلبرت هاونجبو، يرافقه القنصل العام لجمهورية توجو بجدة بالنيابة فوفانا.

ورحب المهندس الفضلي خلال الاستقبال بمعاليه متمنياً له التوفيق، فيما أعرب مرشح جمهورية توجو والاتحاد الأفريقي لمنصب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن شكره وتقديره لمعالي الوزير الفضلي وللمسؤولين في الوزارة على ما قوبل به من حفاوة وتقدير.