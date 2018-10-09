الفضلي يفتتح المعرض الزراعي ويدشن علامة التمور السعودية

الرياض- البلاد

افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس المعرض الزراعي السعودي 37 بالتزامن مع انطلاق أعمال المعرض التجاري الدولي الثاني للاستزراع المائي الذي يقام بمشاركة الجمعية السعودية للاستزراع المائي الشريك الاستراتيجي للمعرض، الذي يعد أكبر معرض متخصص في الاستزراع المائي في نسخته الثانية وهي المرة الأولى التي يتم افتتاح معرض متخصص في الاستزراع المائي بهذا الحجم في مدينة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعــارض والمؤتمرات.

ودشن المهندس الفضلي “علامة التمور السعودية” واستمع إلى شرح تفصلي من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران كما دشن معاليه توسعة مشروع سمك إلى أكثر من 100 معرض في عدد من مناطق المملكة من خلال متاجر شركاء “سمك” الذين يمثلون أكبر شركات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من المطاعم واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع من أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع السمكي محمد عذيبي.

كما سلم معاليه تصاريح المستثمرين في مشاريع الاستزراع المائي وشهد توقيع اتفاقية تعاون مع الخطوط السعودية للتموين مع المركز الوطني للتمور، وتم توقيع اتفاقية شراكة لانضمام الخطوط السعودية للتموين إلى برنامج عملاء “سمك” كما تم توقيع اتفاقية بين تبوك الزراعية والهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي وتوقيع اتفاقية بين المركز الوطني للنخيل والتمور مع شركة “نماء المدينة”.

وسلمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن دراسة نفذتها مؤخراً، وتم تسليم 10 شركات علامة التمور السعودية كما سيتم تسليم شهادات الانتساب للعلامة لعدد 15 شركة أخرى، وتكريم شركاء مشروع سمك.ووقع معاليه عقد مبادرة تطوير الممارسات الزراعية، لتحسين إنتاجية الخضروات والفاكهة والتمور والمحاصيل الحقلية مع جامعة الملك فيصل لمدة أربع سنوات.