الفقير لا يخشى الفقر

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نواف بن عبدالمجيد

حضور العدالة قد يغير كثيراً من صورة جدول ترتيب فرق الدوري ويأخذ كل ذي حقٍ حقه من النقاط بصورة شرعية ، فبعد صحوة الحكام الأخيرة والتي تمثلت في بطاقة حمراء مستحقة للاعب هلالي من حكم محلي حضرت عدالة الانضباط بقرار إيقاف ادواردو وهي بلا شك عقوبة مستحقة ستؤثر على الهلال حيث لا يستطيع احد نفي تأثير غياب هذا اللاعب حتى لو كان لمباراة واحدة فقط فخسارة ثلاث نقاط فيها قد تكفي لتراجع الهلال مركز في سلم الترتيب ، ناهيك عن تأثير غياب اللاعب تياجو الفيس فيما لو استمرت صحوة ضمير الانضباط وحضرة العدالة بإيقافه.

وعلى طارئ العدالة تذكرت عدالة الاتحاد الدولي الذي امر بحسم ثلاث نقاط من رصيد المنافس الاخر الاتحاد ، رغم محاولة اتحاد القدم ورأس الهرم الرياضي التملص والمماطلة حتى لا يقال نُفذ القرار من أجل الهلال ، رغم ان حسم نقاط الاتحاد ان حدث سيفيد جميع الفرق المتنافسة وهو حق يجب إحقاقه طالما الجميع يحتكم للأنظمة والقوانين واللوائح التي تكفل وتضمن الحقوق داخل الملعب وخارجه فيما يتعلق بالمنافسة إذا ما ارادوا “بطولات بلا شبهات “.

ومؤخراً اتخذت لجنة الانضباط اخف العقوبات على جمهور الاتحاد الذي يكرر في كل عام لعبة الرمي من المدرجات على لاعبي الفريق المنافس ، ورغم ان القرارات الانضباطية في كل عام تطول لاعبي الاتحاد وإدارته وجمهوره إلا انه من الصعب ضبطهم ، فالغرامات لا تسدد ولا فائدة من فرض أي غرامه ماليه على نادي الاتحاد ، فالفقير لا يخشى الفقر .

ولأن من أمن العقوبة اساء الأدب شاهدنا جماهيرهم قبل يوم أمس تستهجن وتستفز لاعب الرائد سعيد المولد وتخرج من ملعب الجوهرة وهي تردد عبارات مسيئة للنادي الأهلي لا لشي إلا لأن الملكي حرمهم من الفوز في اخر ثلاثة عشر ديربي على مدى ست سنوات ، ولأنه جعل رئيسهم يعترف ان الفوز على الأهلي بطولة ، ولان جنرالهم يصفهم بـ ” الشراريب ” عند خسارتهم من الأهلي ، واسطورتهم يقول عنهم “فالملعب ليسوا رجال” .

هم من كانوا يسيئون لأنفسهم ويستحقرون فريقهم ويقزمون كيانهم فلا غرابة عندما تصدر من جماهيرهم الاساءة للأهلي وهذا أمر ليس بجديد عليهم.

لذلك لا داعي لمعاقبة هذا المدرج الخارج عن الروح الرياضية ، ومن ينتظر ان تسفر الغرامات الانضباطية على جمهور الاتحاد عن هدوء وضبط للنفس وتقيد بالأنظمة والروح الرياضية فهو كمن ينتظر معجزة.