الفنانون يتغنون بأمجاد العميد
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جدة – عبدالعزيز عركوك
تشهد الفترة الحالية اهتماماعلى المستوى الفني والغنائي من قبل الفنانين في الوطن العربي والشعراء احتفالا وابتهاجا بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس النادي، حيث سيشارك الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله في الحفل بتقديم أغنية بالتعاون مع رئيس رابطة مشجعي الاتحاد صالح القرني، ونائبه حمدان المغربي، كما سيقدم الفنان القطري فهد الكبيسي أغنية خاصة، فيما شهد الشارع الفني في الأسبوع الحالي إطلاق اغنيتين جديدتين؛ الأولى للفنان حسن الزاهر، من كلماته وألحانه وأدائه بعنوان” روح الاتحاد”، والأغنية الثانية بعنوان” كل عام يااتحاد” للفنان عبدالعزيز فيصل، من كلمات الشاعر عبدالرحمن الهذلي، وألحان حسن العيدروس، فيما قدم الفنان أمين فارسي أغنية بعنوان” نمور الإتي” من كلمات وسيم مصباح وألحان علي عويس.
التصنيف: الرياضة
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