الفواز: هدفنا الارتقاء بمنظومة كرة القدم السعودية

الرياض- البلاد

أعلن قصي الفواز الرئيس الجديد لاتحاد الكرة السعودي، بعد تزكيته ومجلس إدارته لتولي شؤون كرة القدم حتى 2022، الأهداف والتطلعات التي يسعى إليها مجلس إدارته الجديد، والعمل الجاد لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الفواز، سعى الاتحاد السعودي لكرة القدم ، للارتقاء بدوري المحترفين والوصول به إلى قائمة أقوى 10 دوريات في العالم، بالإضافة إلى إيجاد كشافين متخصصين لاصطياد المواهب.وأوضح الاتحاد أنه يسعى أيضا لتحسين مركز المنتخب الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى زيادة عدد اللاعبين السعودين المحترفين في الخارج.

وأعلن أيضا وجود رغبة أكيدة في زيادة عدد المدربين الوطنيين والارتقاء بكفاءتهم، ووضع برامج تدريبية لرفع مستوى الحكام السعوديين، وتوسعة قاعدة ممارسي كرة القدم.