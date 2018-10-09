الفواز يستقبل رئيس اتحاد الكرة العراقي

الرياض ـ البلاد

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز أمس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود الذي يزور المملكة على رأس بعثة منتخب بلاده المشارك في البطولة الرباعية الودية التي تضم إلى جانب المنتخبين السعودي والعراقي منتخبي البرازيل والأرجنتين.

من جانبه قدم مسعود خلال زيارته التهاني للفواز؛ بمناسبة تزكيته برئاسة الاتحاد، متمنياً له التوفيق في مهمته لما فيه صالح كرة القدم السعودية. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الاتحادين، وسبل تعزيز العلاقة لما فيه صالح كرة القدم في البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء سلم رئيس الاتحاد السعودي نظيره العراقي درع الاتحاد، مقدماً شكره له على الزيارة.