الفواز” يلتقي بممثلي الاتحاد في الآسيوي والفيفا

الرياض- البلاد

التقى رئيس اتحاد القدم قصي الفواز أمس، في مقر الاتحاد في الرياض بحضور عضو الاتحاد الدكتور تركي العواد بممثلي الاتحاد السعودي في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وذلك بهدف التنسيق بينهم وبين مجلس الإدارة، بما يعزز حضورهم في المنظومات الدولية، ويدعم نجاحهم، ويذلل الصعوبات التي قد تعترض عملهم.

حضر الاجتماع من أعضاء الاتحادين الآسيوي والدولي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة أصحاب المصلحة في الاتحاد الدولي أحمد عيد، وعضو لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي سامي الجابر،

وعضو اللجنة المنظمة لكأس آسيا الدكتور حافظ المدلج، وعضو اللجنة القانونية في الاتحاد الآسيوي الدكتور خالد بانصر، وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي عمر باخشوين،

وعضو لجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي محمد الشيخ، وعضو لجنة مراقبة أهلية اللاعبين في الاتحاد الآسيوي بندر الحميداني. واستمع رئيس الاتحاد خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من الأعضاء حول طبيعة عمل كل عضو، والمعوقات التي تعترض عمله، وتطلعاته خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته لمستقبل التمثيل السعودي في المنظومات الدولية.