الفولت العالي مطلوب في الجزيرة الإماراتي

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جدة- البلاد

تلقى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والمعار إلى صفوف الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية، عرضا من الجزيرة الإماراتي، للعب معه خلال الموسم المقبل. ويبدو أن محمود كهربا يدرس عرض الجزيرة بقوة، خاصة وأن الأخير نجح في التأهل لكأس العالم للأندية 2017، بعد تتويجه بالدوري الإماراتي. وكان مسئولو الاتحاد، قد أبدوا تمسكهم بخدمات اللاعب ، وينوي مجلس إدارة اتحاد جدة إرسال وفد رسمي للزمالك، للتفاوض لضم محمود كهربا رسميا. الجدير بالذكر أن كهربا قد انتقل في بداية الموسم للاتحاد، مقابل مليون و250 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم، وظهر بشكل طيب مع الفريق؛ مما أدى إلى تلقيه العديد من العروض الخليجية، لضمه في الموسم المقبل، أبرزهم الأهلي.