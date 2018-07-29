الفيحاء يجري تدريباته في معسكر إسبانيا وإراحة بوحيميد

البلاد- وكالات

قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السيد غوستافو كوستاس الاكتفاء بحصة تدريبية مسائية حيث بدأت الحصة بعمليات الإحماء وتمارين لياقية خفيفة بإشراف السيد روبين ريفاس، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة تحت إشراف السيد كلاوديو ميدينا مدرب الحراس.

بعد ذلك فرض السيد غوستافو مناورة على كامل مساحة الملعب طبق خلالها تمارين تكتيكية على البناء المنظم للهجمات والتكامل بين خطوط الدفاع ووسط الملعب.

شهد المران مشاركة نايف كريري والذي وصل مساء أمس إلى مقر معسكر الفريق بعد فراغه من المشاركة مع منتخبنا الوطني الأولمبي.

من جهته سمح الجهاز الطبي بمشاركة سامي الخيبري وعبدالرحمن اليامي في المران فيما قرر إراحة توفيق بوحيمد لإصابته بالإنفلونزا، ولم يتمكن متعب النجراني من إكمال التمرين لإصابته بشد في عضلة الفخذ الأمامية.