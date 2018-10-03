الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الرائد

المجمعة- البلاد

أنهى الفريق الكروي الأول تحضيراته لمواجهة نظيره الرائد اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وأجرى الفريق مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي بقيادة المدير الفني للفريق السيد غوستافو كوستاس والذي اكتفى بمران خفيف استمر لمدة ساعة غلب عليه الطابع الترفيهي وتخلله مجموعة من التمارين اللياقية والتكنيكية الخفيفة.

وشهد المران مشاركة ماجد النجراني في التمارين الجماعية واكتفى الثنائي روني فرنانديز وعمر العودة بالتمارين الإنفرادية تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي عبدالنور العطافي، كما واصل عبدالكريم القحطاني برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية ومن جانبه قرر الجهاز الطبي إراحة جون رويز إثر شعوره بالآم في العضلة الخلفية.