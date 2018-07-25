الفيحاء يغادر لمعسكر إسبانيا

المجمعة- البلاد

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء صباح الأربعاء إلى إسبانيا للدخول في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي، بعثة الفريق تضم 40 شخص منهم 24 لاعب وبقية الأجهزة الإدارية والفنية والطبية 17 شخص، المعسكر يستمر لمدة 26 يوم في مدينة سان بيدرو ديل بيناتار.

كما سيخوض الفريق خلال المعسكر 6 مباريات ودية ، ستكون الأولى أمام نيوكاستل جتس الإسترالي

والثانية أمام فريق AFE إسبانيا ، والثالثة مع ريال مورسيا إسبانيا

والمباراة الرابعة أمام شباب الإهلي دبي الإماراتي، والمباراة الخامسة ستكون أمام إف سي خوميلا الإسباني،

وختام المباريات الودية أمام اوكام مورسيا الإسباني.

ومدينة سان بيدرو ديل بيناتار مقر إقامة الفريق هي مدينة صغيرة تتبع لمقاطعة مورسيا ، جنوب شرق إسبانيا، على بعد حوالي 49 كم من عاصمة المقاطعة مورسيا، وتقع في الطرف الشمالي من ساحل البحر الأبيض المتوسط ترتفع 13 مترًا فقط فوق مستوى سطح البحر. تبلغ مساحتها 22 كم مربع تقريبًا ويبلغ عدد سكانها 23،738 نسمة.

وستكون تمارين الفريق خلال المعسكر في مجمع بيناتر أرينا الرياضي الذي تم تجهيزه بالكامل بغرض توفير كافة متطلبات الأندية الرياضية، يتكون من عدة ملاعب بالإضافة إلى صالة رياضية بمساحة 1000 متر مربع استضاف المجمع عدد كبير من الأندية والمنتخبات العالمية والخليجية، ويبعد مسافة 350 م من مقر إقامة البعثة .