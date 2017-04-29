الفيحاء يهدد صدارة أحد والنجوم يتحدى الشعلة والطائي يخشى الوطني

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الدمام-حمودالزهراني

تختتم مساء اليوم السبت ، مباريات الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث لقاءات متوقع لها القوة والإثارة والندية. ثلاث نقاط مهمة لكل فريق، وستحدد بشكل كبير مراكز المنافسة على المقاعد الأولى في سلم الترتيب، وسيكون الصراع على الثلاث نقاط.

النجوم× الشعلة

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يستضيف فريق النجوم ضيفه فريق الشعلة في مواجهة البحث عن الفوز والتقدم خطوة مهمة للأمام. مواجهة لن تخلو من القوة والإثارة. الفوزفيها مطلب أساسي للجميع.

الطائي× الوطني

على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، يلتقي فريق الطائي وفريق الوطني في قمة منتظرة، سيكون فيها الصراع على الثلاث نقاط لمواصلة المشوار والتقدم خطوة للأمام، في ظل الصراع على المراكز المتقدمة.

الفيحاء ×أحد

على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضية، سيكون الصراع القوي والمثير على صدارة الدوري في المواجهة المنتظرة، التي تجمع فريق الفيحاء، وفريق أحد في لقاء يسعى كل فريق للفوز بالثلاث نقاط التي تعني الشيء الكثير، والتي قد يكون فيها الحسم بقوة لإحدى بطاقتي الصعود لدوري جميل. ثلاث نقاط مهمة لكل فريق في مواجهة اليوم.