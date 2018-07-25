الفيحاء يوضح أهدافه للموسم الجديد وحقيقة مفاوضاته مع المفرج

المجمعة- البلاد

أكد محمد الدهش، نائب المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء ، أن اللاعبين عاقدون العزم على تقديم مستوى مميز في دوري النجوم، الموسم المقبل.

وقال الدهش، “أشكر الكابتن عبدالمجيد الرويلي على الفترة التي قضاها مع الفيحاء، وقرار التعاقد مع 8 محترفين أجانب قللت من فرصته للمشاركة في الموسم المقبل”.

وتابع: “تم الاتفاق مع اللاعب على المخالصة المالية للبحث عن فرصة أخرى”.

وأضاف: “الفيحاء سيعد العدة للموسم المقبل، والجميع عاقدين العزم على تقديم المستوى المميز في دوري النجوم”.

وواصل: “سيكون هدفنا في الموسم المقبل هو تحقيق أحد المراكز الـ6 في سلم الدوري، وربما يتم إبرام صفقة أو صفقتين محلية حسب حاجة الفريق”.

واختتم الدهش تصريحاته معلقاً على مفاوضاته مع المفرج: “لاعب فريق الهلال متعب المفرج لم يكن من ضمن خياراتنا هذا الموسم ولم نتقدم بطلب خدماته”. وقد غادرت أمس بعثة بعثة الفريق الاول بنادي الفيحاء لإقامة المعسكر الإعدادي بإسبانيا.