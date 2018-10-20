الفيحاء يوقع رسمياً مع الصربي موسلين

المجمعة- البلاد

أنهت إدارة الفيحاء إجراءات التوقيع الرسمي مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم “الصربي” السيد سلافيوليوب موسلين “65 سنة” بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضية الحالي 2018 – 2019م.

وقد تكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ بكامل عقد المدرب، استمراراً لدعمه المتواصل لنادي الفيحاء ولكافة أندية الوطن.

وجرت مراسم التوقيع في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي مساء اليوم السبت بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود الشلهوب وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ محمد الدهش والجهاز الإداري للفريق الأول.

حيث باشر السيد موسلين وجهازه الفني المساعد مهمة الإشراف الفني على الفريق ابتداء من مران أمس. كما سيُعقد مؤتمراً صحفياً للسيد سلافيوليوب موسلين عصر يوم الإثنين المقبل للحديث عن خطته للمرحلة القادمة.