الفيصلي الأردني إلى نهائي البطولة العربية على حساب الأهلي

الإسكندرية- البلاد

تأهَّل الفيصلي الأردني لنهائي البطولة العربية للأندية، بعد فوزه على الأهلي المصري (2-1) أمس، في برج العرب بالإسكندرية، بنصف نهائي البطولة. وسيواجه الفيصلي، الفائز من المباراة الثانية بالدور نصف النهائي، بين الفتح المغربي، والترجي التونسي على ملعب الإسكندرية. سجَّل ثنائية الفيصلي، السنغالي دومينيك مندي، وأحمد فتحي لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه (26، 38)، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد وليد أزارو (90+8). وتُعدُّ هذه هي المباراة الثانية التي يتفوق فيها الفيصلي على الأهلي بالبطولة، بعدما سبق وتفوَّق عليه بهدف نظيف في دور المجموعات.

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