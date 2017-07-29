الفيصلي الأردني والأهلي المصري لنصف نهائي البطولة العربية

الإسكندرية- الوكالات

حقق الفيصلي الأردني أمس انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، ليحافظ على الصدارة بفوزه 2-1 على الوحدة الإماراتي في القاهرة رفع معها رصيده إلى 9 نقاط ويتأهل لنصف النهائي كأول المجموعة بينما ودع الوحدة البطولة بثلاث هزائم وبدون نقاط.

وأحرز المغربي مراد باتنة هدف التقدم للوحدة بضربة رأس في الدقيقة 41 عندما ارتقى لتمريرة عرضية من زميله سهيل المنصوري ليضع الكرة في شباك معتز ياسين حارس الفيصلي.

لكن البولندي أوكاش جيكيفيتش أدرك التعادل للفيصلي بضربة رأس قبل النهاية بربع ساعة.

ليخطف الليبي أكرم الزوي هدف الفوز للفيصلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي اللقاء الثاني خطف البديل عمر بركات هدفا ثمينا لفريق الأهلي المصري في الدقيقة 93 على حساب فريق نصر حسن داي الجزائري رفع معه الأهلي رصيده لست نقاط قادته للتأهل لنصف النهائي وكان نصر حسين هو البادي بالتسجيل قبل أن يعادل للأهلي صالح جمعة من نقطة الجزاء.

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