الفيصلي يتعاقد مع القحطاني

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حرمة- البلاد

أعلن نادي الفيصلي عن توقيعه عقداً احترافياً مع اللاعب حسين القحطاني، لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل .

وقال نادي الفيصلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر”: إن العقد تم توقيعه في مكتب وكيل أعمال اللاعب يوسف الموينع، ومثل النادي في التعاقد الأمين العام مساعد المويس.

من جانبه عبر القحطاني عن سعادته بتمثيل فريق الفيصلي، متمنياً أن يقدم المستوى المأمول الذي يرضي جماهير الفريق، ويحقق تطلعات الإدارة والجهاز الفني.