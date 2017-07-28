الفيصلي يختتم معسكر هولندا

حرمة- البلاد

عادت بعثة نادي الفيصلي، إلى أرض الوطن ، بعد أن اختتم الفريق معسكره الإعدادي، في هولندا؛ استعدادًا لدوري جميل للمحترفين، الذي سينطق الشهر المقبل.

وأدى الفريق، في اليوم الأخير للمعسكر تدريبات لياقية مكثفة تحت إشراف مدرب اللياقة، فلادان، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب.

وكان مقررًا أن يخوض الفيصلي مباراة ودية، أمام فريق بيرسخوت البلجيكي، لكن الأخير اعتذر عن المباراة، ليكتفي مدرب الفريق بمناورة بطول الملعب. يذكر أن الفيصلي خاض 4 مباريات ودية خلال معسكره بهولندا، كان آخرها أمام كابلين البلجيكي،

حيث حقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، كما خاض قبلها مباراة أمام فريق باترو ماسمشلن البلجيكي، وانتهت بالتعادل السلبي.